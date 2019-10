Berlin 1970. Hausbesetzungen, Kommune 1, LSD, die Gründung der RAF. West-Berlin ist das Zentrum des subversiven Untergrunds. In dieser Zeit des Aufbruchs und der Rebellion gründet sich um Rio Reiser die legendäre Band "Ton Steine Scherben". Sie liefert den Soundtrack einer Generation, "Das ist unser Haus" wird zur Hymne der Hausbesetzer-Szene. Als die Band auseinanderfällt, startet Rio Reiser eine Solo-Karriere. Jetzt hat die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater Berlin sein legendäres Leben in Form eines Musicals auf die Bühne gebracht: "Rio Reiser - Mein Name ist Mensch". Darin erzählt wird seine Lebensgeschichte - und das natürlich anhand seiner Lieder. 25 Songs, die politisch, persönlich und emotional bewegen.

Auch die Homosexualität des Sängers wird im Musical thematisiert. Bildrechte: dpa

Für die Berliner Version des Schauspielmusicals, dessen Vorgänger-Version bis letzten Mai unter dem Titel "Rio Reiser - König von Deutschland" in Potsdam zu sehen war, hat sich Regisseur Frank Leo Schröter mit Gert C. Möbius, dem Bruder von Rio Reiser, zusammengetan. Der hat unter anderem die Tagebücher des Künstlers zur Verfügung gestellt, um ihn als Mensch greifbar zu machen. Und der steht in der aktualisierten Fassung des Stücks im Mittelpunkt: mal betrunken, mal verzweifelt, mal cholerisch am Boden - fast so, als wäre er noch am Leben.