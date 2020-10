"I can feel it coming in the air tonight": Von diesen Worten darf US-Präsident Donald Trump auf seinen Wahlkampfveranstaltungen nicht mehr begleitet werden - zumindest wenn es nach dem Urheber des Songs, Phil Collins, geht. Der hat Trumps Wahlkampfteam wie schon im Juni eine entsprechende Unterlassungserklärung übermitteln lassen. Das hat das Management des ehemaligen Genesis-Frontmanns am Montag mitgeteilt. Eine Antwort von Trumps Vertretern gab es bisher noch nicht.