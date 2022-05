Jennifer Lawrence ist erst kürzlich Mutter geworden. Mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat sie ihr erstes Kind bekommen. Das erblickte im Februar das Licht der Welt. Die beiden Eltern sind aber Fans von Privatsphäre. Den Namen und das Geschlecht ihres Kindes halten sie geheim. Die Schauspielerin hatte sich zuvor eine dreijährige Schauspielpause genommen, bevor sie für den Netflix-Film "Dont Look Up" zusammen mit Leonardo DiCaprio wieder vor der Kamera stand. Und was hat die Schauspielerin in der Zeit gemacht? Das wurde sie in der Talk-Show „The Late Show“ gefragt. Ihre Antwort: