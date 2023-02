Nach Angaben von Giller in der "Bild"-Zeitung verstarb ihre Mutter in der Hamburger Seniorenresidenz "Augustinum". Demnach sei sie friedlich im Beisein eines Pflegers eingeschlafen. Also nicht allein. "Dafür sind wir als Familie sehr dankbar", so Giller.

Nadja Tiller bei einem Fernsehauftritt mit Tochter Natascha Giller. (Archiv) Bildrechte: imago images/Stephan Wallocha