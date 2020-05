"Als ich anfing, wurde ich wegen meiner Hautfarbe für bestimmte Shows nicht gebucht. Ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen", schrieb die gebürtige Londonerin in ihrer zweibändigen Autobiografie "Naomi Campbell". "Ich verstand, was es bedeutete, schwarz zu sein. Man musste sich extra anstrengen. Man musste doppelt so gut sein", so Campbell.