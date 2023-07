Unter dem Post gibt es viele Glückwünsche von Campbells Followern, aber auch die Frage, wie das Kind zur Welt gekommen ist - also ob es von Campbell selbst oder per Leihmutterschaft geboren wurde, wird thematisiert.



Bei der jährlichen Met-Benefizgala in New York Anfang Mai und bei den Filmfestspielen in Cannes etwas später waren bei dem Supermodel auf Fotos jedenfalls keine Anzeichen einer Schwangerschaft zu erkennen.



