Naomi Campbell: Topmodel, Mutter einer Zweijährigen und eines Babys - und seit neuestem in der Menopause. Eine Kombi, die die 53-Jährige gerade tagtäglich vor Herausforderungen stellt.



"In der einen Minute geht es mir gut. In der nächsten Minute kommt dieser Backofen hoch", fasst es das Model in der Apple TV-Doku "The Super Models" zusammen.



Bestes Beispiel: In einer Szene gibt Naomi für ein Fotoshooting alles, bis sie plötzlich von einer Hitzewelle außer Gefecht gesetzt wird. Ihr knapper Kommentar: "Ich bin gerade in den Ofen gekommen. [...] Warum kommen Männer nicht in die Wechseljahre?"