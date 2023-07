"In einem so jungen Alter in die Menopause zu kommen, war nicht einfach, vor allem in einer Zeit, in der es so wenig Informationen darüber gab", so Naomi Watts im Interview mit "Hello!". "Stimmungsschwankungen, Nachtschweiß und Migräne … ich hatte das Gefühl, außer Kontrolle zu geraten."



Die Schauspielerin ist sich sicher: "Mir wäre der Übergang leichter gefallen, wenn die Wechseljahre nicht so ein Tabu gewesen wären, als ich zum ersten Mal Symptome verspürte." Es liege ihr am Herzen, die Menschen zu sensibilisieren und zu ehrlicheren Gesprächen anzuregen.