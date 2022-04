Der Musiker Michael Wendler wollte vor Gericht erreichen, dass sein Schönheitschirurg nicht mehr öffentlich über den Eingriff spricht. Das hatte der Arzt in einem Interview getan. Doch das Gericht gab dem Wendler nicht recht. Denn der hatte schon in einer Reality-Doku über den Eingriff gesprochen und damit war er "öffentlich bekannt" - so das Gericht.

In einem Zeitungsinterview hatte der Beauty-Doc von einer Nasenkorrektur des Wendlers vor knapp zwei Jahren in Düsseldorf gesprochen. Demnach hatte es offenbar Absprachen gegeben, was der Arzt berichten darf oder nicht. Zumindest legte der Anwalt des Mediziners eine schriftliche Mitteilung vor, in der es heißt, der Arzt durfte sich äußern.