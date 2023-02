"Ich bin homosexuell - und ich will mich nicht länger verstecken", sagt der 27-jährige Fußballprofi in einem in den sozialen Medien geposteten Video. Jakub Jankto spielt auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten FC Getafe für Sparta Prag. Er ist derzeit der einzige aktive Spieler mit Vertrag in einer europäischen Topliga, der ein Coming-out gewagt hat.