Die Liste der Blockbuster-Fortsetzungen 2023 ist lang: In "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" schlüpft Tom Cruise abermals in die Rolle des Superagenten Ethan Hunt. Kinostart ist im Juli.

Wohl im November kommt der siebte "Transformers"-Film ("Aufstieg der Bestien") in die Kinos. Ein neuer computeranimierter "Spider-Man" ist ebenfalls geplant. Sony hat den Start dafür in den USA für Juni angekündigt.

In "Manta Manta - Zwoter Teil" hat Bertie, gespielt von Till Schweiger, seine Rennfahrerkarriere lange aufgegeben. Doch dann bekommt er Geldprobleme und entschließt sich, doch nochmal eine Wettfahrt zu machen. Das Rennen könnte Berties finanzielle Probleme auf einen Schlag lösen. Neben Til Schweiger sind in dem Film, der am 30. März in die Kinos kommt, auch Tina Ruland als Uschi und Michael Kessler als Berties bester Freund Klausi wieder dabei.