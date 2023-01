Das Jahr der Fortsetzungen

Die Liste der Blockbuster-Fortsetzungen 2023 ist lang: In "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" schlüpft Tom Cruise abermals in die Rolle des Superagenten Ethan Hunt. Kinostart ist im Juli.

Außerdem wäre da die fast schon obligatorische Fortsetzung von "Fast & Furious" mit Vin Diesel: Im Mai 2023 erwartet Kinozuschauer schon Teil 10!

Wohl im November kommt der siebte "Transformers"-Film ("Aufstieg der Bestien") in die Kinos. Ein neuer computeranimierter "Spider-Man" ist ebenfalls geplant. Sony hat den Start dafür in den USA für Juni angekündigt.

"Manta Manta - Zwoter Teil" mit Til Schweiger

In "Manta Manta - Zwoter Teil" hat Bertie, gespielt von Till Schweiger, seine Rennfahrerkarriere lange aufgegeben. Mittlerweile verdingt er sich mit einer eigenen Autowerkstatt und einer Kart-Bahn. Doch dann bekommt er Geldprobleme und entschließt sich, doch nochmal eine Wettfahrt zu machen. Das Rennen könnte Berties finanzielle Probleme auf einen Schlag lösen. Neben Til Schweiger sind in dem Film, der am 30. März in die Kinos kommt, auch Tina Ruland als Uschi und Michael Kessler als Berties bester Freund Klausi wieder dabei. 1991 kam der erste "Manta, Manta"-Film in die Kinos. Bildrechte: dpa

Vom Theater auf die Leinwand: "Caveman" mit Moritz Bleibtreu

Um Autos bzw. einen erfolglosen Autoverkäufer geht es auch in "Caveman" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Die Verfilmung des Theaterstücks über das Verhältnis von Männern und Frauen ist bereits im Januar in den Kinos angelaufen.



Es geht um den Autoverkäufer Bobby, der eine Karriere als Comedian starten will. Wenige Minuten vor seinem Auftritt im lokalen Comedyclub verlässt ihn seine Frau. Spontan passt Bobby sein Programm der neuen Situation an und referiert auf der Bühne über seine gescheitere Beziehung.

Colin Farrell und Brendan Gleeson als Dreamteam in "The Banshees of Inisherin"

Viel Lob und Festivalpreise hat "The Banshees of Inisherin" bereits vor seinem Kinostart eingeheimst. Weitere könnten folgen. Die im ländlichen Irland spielende schwarze Komödie über eine geplatzte Männerfreundschaft ist für acht Golden Globes nominiert.



Es ist der zweite Film von Regisseur Martin McDonagh mit Colin Farrell und Brendan Gleeson - und wieder kommt sein Talent für gute Dialoge und eigentümliche Charaktere darin wieder zum Tragen. Der Film ist seit dem 5. Januar in den deutschen Kinos.

Bestseller-Verfilmung: "Sonne und Beton" von Felix Lobrecht

Ein Highlight könnte im März die Verfilmung von Felix Lobrechts "Sonne und Beton" unter der Regie von David Wnendt werden. Der feierte bereits mit den Verfilmungen von "Er ist wieder da" und Charlotte Roches "Feuchtgebiete" große Erfolge.

War bereits als Buch ein voller Erfolg: "Sonne und Beton" von Felix Lobrecht. Bildrechte: SPUTNIK/ibo

Disneys "Arielle" mit Halle Bailey

Im Mai bringt Disney die Neuverfilmung des Klassikers "Arielle" in die Kinos. Die Rolle der Meerjungfrau ist mit der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey besetzt, was für Diskussionen im Netz sorgte. Ein veröffentlichter Trailer löste einen Shitstorm voller rassistischer Beleidigungen aus. Bailey betonte daraufhin, wie ermutigend der Trailer auf viele Menschen wirkte. Tatsächlich gingen auch Videos von begeisterten Kindern viral, die nicht glauben konnten, dass ihre Disney-Heldin schwarz ist. So sieht Arielle 2023 aus. Bildrechte: Walt Disney Studios

"Babylon" über das frühe Hollywood mit Margot Robbie und Brad Pitt