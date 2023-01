Cate Blanchett spielt in "Tár" die fiktive erste Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters. Das Leben der eisigen und erfolgreichen Dirigentin Lydia gerät wegen Missbrauchsvorwürfen aus dem Ruder. Das Drama, in dem Nina Hoss eine Nebenrolle spielt, kommt im Februar in die Kinos.

Vielleicht kein Blockbuster, aber ein guter Familienfilm startet am 26. Januar: "Die drei ??? - Erbe des Drachens". Die Jungdetektive Justus Jonas, Peter und Bob sind zurück. Für die Lösung eines ziemlich unheimlichen Falls dürfen sie bis nach Rumänien reisen, wo die Freunde ein Praktikum an einem Filmset absolvieren. Kaum angekommen, häufen sich rätselhafte Ereignisse auf einem alten Schloss, das dem Film als Kulisse dient. Die drei Detektive wollen herausfinden, was all dies mit einem seit über 50 Jahren verschwundenen Jungen, einer mysteriösen Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten zu tun haben kann. Harsche Kritik an dem Film gab es vorab in den Medien. So schreibt etwa die Katholische Nachrichtenagentur KNA: "Trotz einer soliden Besetzung der jungen Hauptdarsteller - unter anderem mit Julius Weckauf ("Der Junge muss an die Luft") als Justus Jonas - bleibt das Spannungsniveau wegen farbloser Antagonisten und allzu plakativer Musikbegleitung bescheiden."