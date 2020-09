Ein neuer Trailer für den kommenden James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" ist am Mittwoch (03.09.2020) im Internet veröffentlicht worden. In der zweieinhalb Minuten langen Vorschau ist der britische Geheimagent in zahlreichen Actionszenen zu sehen. "Die Vergangenheit ist nicht tot", warnt Bond, der es in dem Film mit dem bösartigen Wissenschaftler Safin, gespielt von Rami Malek, zu tun bekommt. Der Agenten-Thriller, in dem auch Léa Seydoux, Lashana Lynch und Christoph Waltz mitspielen, soll am 12. November in die deutschen Kinos kommen.