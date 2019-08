Feiert 25-jähriges Bühnenjubiläum mit neuem Album: Hansi Hinterseer

25 Jahre ist es mittlerweile her, dass Hansi Hinterseer im Februar 1994 mit "Du hast mich heut noch nicht geküsst" zum erste Mal als Sänger auf einer Showbühne stand. Und das natürlich in seiner Heimat, dem Musikantenstadl in Schladming. Kurz zuvor hatte ihn Musikproduzentenlegende Jack White durch Zufall entdeckt - und spontan unter Vertrag genommen. In Rekordzeit schoss der Kitzbüheler an die Spitze der Hitparaden.



Seitdem hat sich das "Radl" gewaltig gedreht. Eine Single wollte Hansi eigentlich nur haben, so wie zuvor seine Freunde Toni Sailer, Franz Beckenbauer und Christian Neureuther eine aufgenommen hatten. Doch dann hat man den feschen Tiroler nicht mehr gehen lassen - und bis heute zählt er zu den Top-Stars der Branche.