Matthias Reim freut sich über "Wow-Gefühl"

Matthias Reim hat bei seinem 20. Studioalbum, das am Freitag (25.10.) erschienen ist, ähnliche Glücksgefühle gespürt wie bei seinem Karrierestart. "Es ist erstmals wieder so wie bei meinem Debütalbum vor fast 30 Jahren: Ich bin rundum happy", so der 61-Jährige. "Es passt alles, es fühlt sich gut an, und ich bin dankbar, dass ich mit meinen Liedern und Texten so stark die Menschen erreiche." Dies habe er bei früheren Alben nicht so gekannt: