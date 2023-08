Eine Londoner Lokalzeitung heizt Gerüchte über ein neues Album der Rolling Stones an. Das fiktive Glasreparaturunternehmen "Hackney Diamonds" hat eine Anzeige in dem Lokalblatt geschaltet. Dabei für Fans besonders auffällig: in der Annonce werden viele Anspielungen auf Songs der Stones gemacht, beispielsweise "Satisfaction", "Gimme Shelter" und "Shattered".



Außerdem ist der i-Punkt des Wortes "Diamonds" in einer mini-Version des typischen Rolling Stones-Logo gehalten: Ein Mund mit ausgestreckter Zunge. Das angebliche Glasreparaturunternehmen sei dazu noch im selben Jahr gegründet wurden wie die Band.