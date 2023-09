Auf den diversen Kanälen der Rolling Stones wurde es in den vergangen Tagen schon angedeutet, nun ist es offiziell: Die Rolling Stones werden ein neues Album veröffentlichen, das "Hackney Diamonds" heißen wird. Es wird das 31. Studioalbum der Band sein.



Details dazu und hoffentlich auch ein Veröffentlichungsdatum will die Band am Mittwoch (6.9.) bekanntgeben. Das Interview mit US-Talkshow-Master Jimmy Fallon soll auf dem YouTube-Kanal der Band live gestreamt werden.