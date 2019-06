Flop! Neues Lied von Helene Fischer kommt gar nicht gut an

BRISANT | 19.06.2019 | 17:15 Uhr

Zwei Jahre lang war es ruhig um Helene Fischer, hat die Schlagersängerin keine neue Musik veröffentlicht. Dann überraschte die 34-Jährige ihre Fans mit "See You Again". Doch der neue Titel kommt nicht so gut an.