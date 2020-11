Zum Glück waren Silbereisen und Anders im Vorfeld fleißig - und hatten ihr Dankeschön fürs zahlreiche Abstimmen quasi in der Tasche: die "Winteredition" ihres gemeinsamen Albums. Und die wartet neben den gemeinsamen Hits mit 14 besinnlichen und trotzdem tanzbaren Winter- und Weihnachtssongs auf. Brandneue Titel wie "Die schönste Zeit des Jahres", "Winterwunderwelt", "Winter in New York", die Ballade "Und brennen 100.000 Kerzen" oder auch "Gemeinsam niemals allein", das sie am Henne-Abend zum Besten gaben.



Die Texte dieser ganzen neuen Songs haben selbst Anders und Silbereisen noch nicht komplett präsent. Denn mit Live-Auftritten sah es auch für die beiden Sänger zuletzt eher mau aus.