Meat Loaf – "I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)" (18 Wochen in den Charts)

Meat Loaf würde laut seiner Rockballade "I’d Do Anything For Love" fast alles für die Liebe tun … doch eben nur fast. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was er nicht tun würde (But I Won’t Do That)?

Ganze dreimal singt Meat Loaf im Refrain die Zeile "I would do anything for love", zweimal singt er "but I won't do that". Da kann man als Zuhörer schon mal den Faden verlieren. Was würde er denn nun "nicht" tun? Was bedeutet "that"?

Zahlreichen Fans, Kritikern und Journalisten ging es ähnlich: Auch sie verstanden den Songtext falsch und behaupteten, dass Meat Loaf im Songtext offenlässt, was er für Liebe nicht bereit ist zu tun. Meat Loaf machte sich daraus oft einen Spaß und erklärte bei Konzerten auf der Bühne oft die Bedeutung von "that" und verwendete dabei eine Tafel und einen Zeigestab.