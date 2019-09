Baden-Baden im Musikrausch, denn hier steigt seit dem 12. September die 25. Ausgabe des legendären "SWR3 New Pop Festivals". Stars wie Ed Sheeran und Amy Winehouse starteten in der Kurstadt ihre Karrieren. Bis einschließlich Sonntag, den 15. September geben sich auch in diesem Jahr Newcomer und große Namen der Musikszene beim "New Pop" das Mikro in die Hand. Großes Finale ist das Jubiläumskonzert mit Tim Bendzko am Sonntagabend. Specialguests sind in diesem James Blunt, Lena Meyer-Landrut, Mark Forster und Matt Simons.