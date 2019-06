Eigentlich wollte sich Helene Fischer eine lange Auszeit von ihrer Tour und dem Medientrubel gönnen. So ganz scheint der erfolgreichen Sängerin das jedoch, zur Freude ihrer Fans, nicht zu gelingen. Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 34-Jährige jetzt ein Video, in dem sie den Titelsong „See you again“ zum neuen Kinofilm „Traumfabrik“ singt: