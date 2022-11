Es war die Schocknachricht zum Wochenende: Kinderstar Aaron Carter ist gestorben - wurde in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Seinen großen Bruder Nick hat die traurige Nachricht erreicht, während er mit den Backstreet Boys auf Europa-Tournee ist.



Für Sonntagabend war ein Konzert in der "O2 Arena" in London geplant - und die Backstreet Boys haben geliefert.