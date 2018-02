Patrick Lindner Bildrechte: IMAGO

Patrick Lindner feierte ebenfalls Ende der 1980er-Jahre seinen Durchbruch - mit dem Titel "Die kloane Tür zum Paradies". Auch als Schauspieler feierte er Erfolge, war in den deutschen TV-Serien "SOKO 5113" und "Das Traumschiff" zu sehen. 2005 gewann der Künstler in der RTL-Kochshow "Teufels Küche". 2008 spielte der Entertainer in dem Fernsehfilm "Das Musikhotel am Wolfgangsee" die Hauptrolle als Koch Patrick. Auch Tanzen kann Patrick Lindner - und zeigte das 2012 in der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feierte der Schlagerstar 2014 mit dem Album "Nur mit Deiner Liebe" und einer Tournee. Mit Nicki zusammen zu singen, ist eine besondere Freude für mich", sagt Patrick Lindner.