Und so findet er es bedenklich, dass gerade in Ungarn ein Gesetz verabschiedet wurde , das Kindern den Zugang zu Aufklärungsmaterial über Homosexuelle verbieten soll. Viele Kinder bekämen von zu Hause aus nicht jede Art von Aufklärung. Auch er habe sich als Jugendlicher allein gefühlt.

Daher geht er heute unter anderem auch in Schulen, um über homosexuelles Leben zu informieren. Denn auch wenn in Deutschland die Aufklärung vorangekommen sei: Vorurteile gebe es immer noch, dass Männer auch Männer lieben können.

Über Diversität spricht Nicolas Puschmann jetzt auch in einem aktuellen Podcast. In der siebten Ausgabe der MDR SPUTNIK-Eventreihe "Friends of" ist Puschmann diesmal Gastgeber. Das Special setzt bewusst einen redaktionellen Schwerpunkt zum Thema "LGBTQI+".

Coming Out - das bedeutet für mich Selbstfindung. Deshalb bin ich so happy, dass ich durch meine Arbeit und Repräsentanz andere dazu inspirieren kann.

Das "Friends Of Nicolas Puschmann"-Special ist ab 9. Juli bei YouTube auf MDR SPUTNIK LIVE zu sehen, in der ARD Mediathek und für die Ohren als Podcast in der ARD Audiothek zu hören. Am 24. Juli um 23.05 Uhr wird die Sendung auch im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.