Brustkrebs Schock-Diagnose Krebs für Schlagersängerin Nicole

Die Brustkrebs-Diagnose war für Nicole Seibert ein Schock. "Ich dachte nur: Ich doch nicht!", beschreibt sie ihre Gefühle in BILD. Ihr Leben sei wie in einem Film in Zeitlupe vor ihr abgelaufen.



Behandelt worden sei sie dann mit einer Chemotherapie und Bestrahlung. Wie für andere Betroffen auch, war es für Nicole besonders tragisch, dadurch ihr Haar zu verlieren.