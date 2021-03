Dass Kochen seine heimliche Leidenschaft ist, hätte man Nino de Angelo wohl nicht zugetraut. Dabei steht der Sänger von Kindesbeinen an am Herd. Denn wenn Domenico Gerhard Gorgoglione, so sein bürgerlicher Name, von der Schule nach Hause kam, waren seine Eltern noch arbeiten. Auf den Tisch kam, was Nino sich selbst gekocht hatte.



Heute ist das Kochen für ihn eine Quelle der Inspiration. Von seiner Familie wird er für seine "Spaghetti à la Nino" gefeiert. Doch essen muss sie die gelegentlich ohne den Koch. Denn kommt Nino de Angelo am Herd ein Gedankenblitz, verschwindet er gern mal für ein paar Stunden im Studio.