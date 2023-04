"Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt - ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken", schreibt Petruo. Und weiter: Sie freue sich darüber, dass die Band wieder zusammen ist und Musik macht. Streit habe es nicht gegeben. "Wir haben uns einfach auseinander gelebt und gehen nun unterschiedliche Wege." Dass diese Aussage stimmt, belegen Gefällt-mir-Herzen und Herz-Emojis der anderen Band-Mitglieder unter dem Post.

Aber was macht Vanessa, wenn sie von einem anderen Lebensweg spricht? Die 43-Jährige hat sich von der Musik als Beruf nun der Wissenschaft zugewandt. Sie hat Psychologie studiert, lebt inzwischen in Los Angeles und arbeitet dort seit 2019 an der "University of Southern California" als Postdoc, also als befristet angestellte Wissenschaftlerin mit einem Doktorgrad. Ihr Fachgebiet: Neurowissenschaften.



