Kommt es zum No-Angels-Comeback?

Wer seit Freitag (27. November) mit dem Handy durchs Internet scrollt, stolpert zwangsläufig über fast vergessene, poppige Beats und grelle Klänge. In bunten Videos sind perfekt durchgeplante Choreografien zu sehen, über riesige Headsets werden uns vergangene Hits zugesäuselt. Es braucht nur wenige Sekunden und schon erwischt man sich beim Mitsingen - als wäre es gestern gewesen.



Dabei ist es ganz schön lange her. Vor unglaublichen 20 Jahren, als die Twin Towers des World Trade Centers noch standen, der Euro als Währung noch kommen sollte und von einer Finanzkrise noch keine Rede war, startete ein Fernsehformat die Suche nach der größten deutschen Girl-Band: den No Angels.

20 Jahre No Angels - Die erfolgreichste Girl-Band Deutschlands feiert Geburstag

Die Girl-Band wurde zum Erfolg. Die No Angels wurden geliebt und kopiert, verkauften Platten und ließen Herzen höher schlagen. Doch ihr Ruhm war nicht von langer Dauer. Wenige Jahre war es schon wieder ruhig um die fünf Engel geworden. Die 2000er zogen vorbei und die Zeit der Boy- und Girl-Bands ging zu Ende. Und jetzt, 20 Jahre später und mitten in einer weltweiten Pandemie, heißt es: "Die No Angels sind zurück"?

Alle Alben und Titel auf Musikstreaming-Diensten verfügbar

Ja! Zumindest im Internet. Durch Lizenzkäufe der Bertelsmann Music Group (BGM) sind alle Alben und Titel der Girl-Band auf Musikstreamingdiensten, wie Spotify oder AppleMusic und in den sozialen Netzwerken verfügbar.

Die neuen und alten Fans lieben es. Überall tauchen Videos auf, in denen die Anhänger und Anhängerinnen zu den immer noch bekannten Ohrwürmern tanzen, mitträllern oder Bilder der Girl-Band posten. Für die knallharten Fans, eine der wenigen guten Nachrichten in diesem Jahr.

Die Engel melden sich zu Wort und versprechen mehr

Der Ansturm ist überwältigend. Und mittlerweile haben sich vier von fünf Ex-Engeln auch zu Wort gemeldet. Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Jessica Wahls und Nadja Benaissa teilen die Freude der Fans über ihre Instagram-Profile. Und die will nicht abreißen. Seit über drei Tagen wimmelt es nur so von Videos mit- und über die No Angels.

Kommt es zum No-Angels-Comeback?