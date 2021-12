Moderator Alfred Biolek Alfred Biolek machte Kochen fernsehtauglich. Von 1994 bis 2007 kochte er mit Prominenten in seiner Sendung "Alfredissimo". Als Talkmaster in Sendungen wie "Bio's Bahnhof" und "Boulevard Bio" prägte er die deutschen Fernsehlandschaft. Am 23. Juli starb Alfred Biolek im Alter von 87 Jahren. Bildrechte: dpa