Der Augenzeuge Azuka Alintah sagte der Zeitung "The Sun" und der Nachrichtenseite "MailOnline", Özil habe "völlig verängstigt" gewirkt. Özil stieg demnach letztlich aus dem Wagen aus und flüchtete sich in das türkische Restaurant "Likya". "Er sah so aus, als ob er um sein Leben rennt. Und ich glaube, das hat er auch getan", sagte Alintah. "Ich habe gesehen, wie er in dem Restaurant verschwunden ist - mit den Motorradtypen auf seinen Fersen." Die Angreifer hätten Helme und schwarze Kleidung getragen, berichtete Alintah. "Es war wirklich gruselig." Yasmin Tahsiner, eine Miteigentümerin des Restaurants, sagte dem Sender Sky News, die beiden Fußballspieler seien Stammgäste in ihrem Lokal. Sie seien "10 oder 15 Minuten" von den Angreifern verfolgt worden. In Großbritannien und insbesondere in London hat die Zahl der Messerangriffe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Bildrechte: dpa