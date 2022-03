Die Frau des ukrainischen Staatschefs, Olena Selenska, hat Russland in einem offenen Brief "Massenmord" an Zivilisten vorgeworfen.



"Trotz der Beteuerungen der vom Kreml unterstützten Propaganda-Organisationen, die dies als 'Sondereinsatz' bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Massenmord an ukrainischen Zivilisten", erklärt sie in dem Schreiben an die weltweiten Medien, das sie Dienstagabend (8. März) auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte.