"2 Pokale für den guten Zweck ersteigert", schreibt der Comedian in seiner aktuellen Instagram-Story. Laut "Bild"-Zeitung ersteigerte Pocher zwei Glas-Trophäen, darunter den Vize-Cup für die Tennis-WM 1994, für mehr als 25.000 Euro. Becker sei eine Tennislegende, die den Deutschen viele grandiose Stunden beschert habe, so Pocher weiter: "Jetzt sollten wir auch mal was zurückgeben. Ich habe meinen Teil gern dazu beigetragen."