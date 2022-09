Als Comedian Oliver Pocher vor gut zwei Wochen im Megapark auf Mallorca seinen WM-Song "Hurra, Hurra, wir fahren nach Katar" dem Ballermann-Publikum vorstellte, hagelte es Buhrufe. Noch schlimmer hätte es für den 44-Jährigen jetzt beim Videodreh in Katar kommen können.



Wie Pocher in seiner aktuellen Instagram-Story zeigt, schreckte er vor den strengen Regeln im Wüstenstaat nicht zurück - und zeigte sogar Flagge: die in Katar streng verbotene Regenbogen-Fahne. Die trug der Comedian nämlich als Mannschaftskapitänsbinde am Oberarm.

Homosexualität wird in Katar bestraft

Ein kritischer Spaß, der durchaus ins Auge hätte gehen können. Homosexualität steht in Katar unter Strafe. Selbst, wer sich nur dazu bekennt, muss mit bis zu sieben Jahren Gefängnis rechnen. Für homosexuelle Muslime gilt sogar die Todesstrafe.



Für Touristen wird in der Regel ein Auge zugedrückt. Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani hat bereits verlauten lassen, dass zur WM alle Gäste willkommen sein werden - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung.

Kritik an Ausbeutung von Gastarbeitern

Doch damit nicht genug der Kritik am Austragungsort der FIFA WM 2022. Auch die von Menschenrechtsorganisationen mehrfach als "unmenschlich" angeprangerten Arbeitsbedingungen, der am Bau der Stadien beteiligten Gastarbeiter in Katar, kommen in Pochers Instagram-Story zur Sprache. Mehrere Tausend Menschen sollen beim Bau neuer Stadien ums Leben gekommen sein.

Das neue Lusail Stadion in Doha. Bildrechte: IMAGO / Xinhua

Viel Diskussion, wenig Boykott