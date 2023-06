Seit vielen Jahren kennt man Amira und Oliver Pocher nur im Doppelpack. Ob beruflich oder privat: Die beiden sind ein Team - oder waren sie es?



Stimmen um eine Ehe-Krise der beiden werden immer lauter - und das ausgerechnet im siebten Beziehungsjahr. Doch was ist dran an den Gerüchten? In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers" sprechen die beiden nun Klartext.

Oliver und Amira Pocher: Alles aus nach sieben Jahren?

"Ups - was ist denn da los? Ehekrise bei den Pochers?", beginnt Oliver Pocher sehr direkt die neueste Podcastfolge. "Tja, das verflixte siebte Jahr oder so", beschreibt Amira die aktuelle Situation.



Fans ist aufgefallen: Ihren Ehering trägt sie schon eine Weile nicht mehr, doch dafür hat sie eine simple Antwort: "Ich mache aktuell viel Sport. Der Ring liegt im Fitnessraum." Oliver Pocher hakt nach: "Ist das ein Zeichen? Ein Wink mit dem Zaunpfahl?"



Vielleicht, denn ganz gerade hängt der Haussegen bei den beiden nicht. "Mann Olli! Es ist halt aktuell schwierig und das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und da hat jemand gequatscht", so Amira.



Oliver Pocher wird noch konkreter:

Alles super ist es nicht. […] Beziehung ist eben nicht immer nur gute Laune. Ich kann euch exklusiv sagen: Jeder, der da draußen steht und immer nur lächelt und bei Instagram sagt 'Boah, ich bin mit dem besten Typen zusammen' - da kracht es am meisten. Und von daher: Solange die Fotos voneinander und miteinander nicht gelöscht sind, ist alles intakt.

Oliver und Amira Pocher: Wie geht es weiter?

An den Gerüchten ist also durchaus etwas dran. Doch was die Pochers auf jeden Fall klarstellen wollen: Ihr Job oder die Patchwork-Situation haben nichts mit ihren Problemen zu tun!



Komplett getrennte Wege wollen die beiden wohl nicht gehen - auch nicht, wenn es zum Worst-Case-Szenario Trennung kommen sollte: In jedem Fall wollen die beiden alles "sauber weiterlaufen lassen, alleine schon für die Kinder".

Die Pochers: Flucht nach vorn

Fans von Amira und Oliver Pocher loben das Paar auf Instagram für seine Offenheit. "Ignorieren kann man die aktuelle Berichterstattung ja nicht", so Amira. "Und wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen", schiebt Oliver nach.



Um Falschinformationen im Keim zu ersticken, melden sich die beiden lieber selbst zu Wort. Denn: Geheimnisse haben sie vor ihren Fans und der Öffentlichkeit nicht. "Wenn wir wissen, was los ist, lassen wir es euch wissen."

Dicke Luft? Ihren Ehering trägt Amira Pocher verdächtig selten... Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Oliver und Amira Pocher: So ticken sie privat