Seit Monaten brodelte die Gerüchteküche , nun sprachen Comedian Oliver Pocher und Moderatorin Amira endlich Klartext: "Ja, wir sind getrennt." Ihre neueste Podcastfolge (31.08.) begann so harmlos: Die beiden sprachen erst über Prinz Markus von Anhalt, Boris Becker, dann über die Influencer-Zwillinge Lisa und Lena, die jüngst bekanntgaben, getrennte Wege gehen zu wollen. "Trennung ist ein gutes Stichwort", leitet Oliver dann plötzlich das Ende der Folge ein. "Das soll jetzt die Überleitung sein?", fragt Amira. Und tatsächlich: In den letzten anderthalb Minuten verkünden Oliver und Amira ihre Trennung. Ruhig, gefasst - fast schon unspektakulär.

Es wird ja mal Zeit, die Leute aufzuklären. Weil ja spekuliert wird oder auch nicht spekuliert wird. Aber wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Und ... wir sind getrennt. Das wars. [...] Wir werden ja - also hoffentlich bekommen wir das hin - weiterhin ein Team sein. Sind halt jetzt weiterhin als Podcast-Paar für euch da. Privat dann nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von zwei wundervollen Kindern sind.

Oliver Pocher scheint es auf Amiras Monolog hin die Sprache verschlagen zu haben. Der Comedian reagiert sichtlich gereizt: "Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden." Stattdessen stellt er klar: "Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen."

In ihrem Podcast sprachen die beiden in den vergangenen Monaten überraschend offen über ihre Eheprobleme. So verrieten Oliver und Amira, dass es in ihrer Beziehung schon lange gekriselt hat: "Wie oft ist es vorgekommen, dass wir uns bei unserer Live-Tour im Auto noch angezickt, teilweise angeschrien und wirklich fast die Köpfe eingeschlagen haben."



Kennengelernt haben sich Oliver und Amira Pocher 2016 über eine Dating-App. Die beiden machten schnell ernst: 2019 - kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes - wurde auf Mallorca geheiratet. Sohn Nummer zwei folgte 2020.