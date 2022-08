Am Dienstag erklärte Daniel Andrews (50), Premierminister des australischen Bundesstaates Victoria, man wolle mit der Familie der Entertainerin die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses besprechen. "Sie war ein absolutes Ausnahmetalent, ein Mensch von solcher Anmut, Energie und Vitalität", so Andrews. Olivias Nichte Tottie Goldsmith bestätigte nun in der Nachrichtensendung "A Current Affair", dass man das Angebot annehmen werde. "Wir werden es tun. Nicht nur im Namen unserer Familie, sondern auch im Namen Australiens, das sie so sehr geliebt hat. Ich denke, unser Land braucht es, also werden wir es annehmen."

Fans legten auf dem "Walk of Fame" in Los Angeles Blumen für Oliva Newton-John ab. Bildrechte: dpa

Olivia Newton-John wurde 1948 im englischen Cambridge in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren. Ihr Großvater war der deutsche Physik-Nobelpreisträger Max Born. Im Alter von fünf Jahren wanderte Olivias Familie nach Australien aus, wo ihr Vater als College-Präsident arbeitete. Schon früh zeigte sich Olivias künstlerisches Talent, als Schülerin gründete sie eine eigene Mädchenband. Ein Talentwettbewerb brachte sie dann mit nur 15 Jahren wieder in ihre alte Heimat Großbritannen zurück, wo sie 1966 ihre erste Platte aufnahm.

Der ganz große Durchbruch gelang ihr 1978 an der Seite von John Travolta im Musical-Klassiker "Grease". Als Sandy verdrehte sie dem rebellischen Danny (John Travolta) den Kopf. Für ihre Rolle erhielt sie einen Golden Globe, ihr Song "You’re The One That I Want" hielt sich wochenlang in den internationalen Hit-Listen.