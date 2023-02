"Would I Lie To You?" vom Duo Charles & Eddie ist heute, mehr als zwanzig Jahre nach Veröffentlichung, ein wahrer Klassiker. Die beiden Musiker Charles Pettigrew und Eddie Chacon lernten sich in der New Yorker U-Bahn kennen. Charles hatte gerade in einem Secondhandladen ein Vinylalbum gekauft. Eddie sprach ihn darauf an und beide kamen ins Gespräch. Ihr gemeinsamer Nenner: Ihre Liebe zum Soul.



Bereits ihre erste gemeinsame Aufnahme – "Would I Lie To You?" – landete an der Spitze der Charts. Bis heute wurde der Titel unzählige Male gecovert, unter anderem von Musikstar David Guetta.



Diesen Erfolg konnten Charles und Eddie nicht wiederholen. Das Duo trennte sich 1995. Charles erkrankte kurz darauf an Krebs und starb 2001 im Alter von 37 Jahren.