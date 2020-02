Vielen Frauen bereitet es Kopfzerbrechen, was sie zum Date tragen sollen - Mörtel Lugners Sorge ist es, überhaupt eines zu bekommen. Nachdem die letzte Pressekonferenz zur Vorstellung seiner diesjährigen Opernball-Begleitung mangels williger Dame kurzfristig abgesagt werden musste, geht das Büro des Wiener Geschäftsmanns heute mit einem neuen Namen an die Öffentlichkeit. Zum Wiener Opernball 2020 wird sich Richard "Mörtel" Lugner an der Seite von Schauspielerin und Ex-Model Ornella Muti zeigen.