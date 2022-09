"Ich wollte keinen Skandal" Oprah Winfrey spricht erstmals über Interview mit Harry und Meghan

Rassismus-Vorwürfe gegen das Königshaus, eine heimliche Hochzeit und Selbstmordgedanken: Harry und Meghan ließen am 7. März 2021 nicht nur eine Bombe bei Oprah Winfrey platzen. Nachdem sich die beiden 2020 als offizielle Royals zurückgezogen hatten, schütteten sie vor der Talk-Masterin ihr Herz aus. Das Interview schlug hohe Wellen. Die 68-jährige Oprah Winfrey blickte nun in einem Interview mit Talk-Kollegin Gayle King auf ihr TV-Treffen mit den Exil-Royals zurück.

Ganz im Gegenteil, so Oprah: "Ich habe das Interview gemacht, um ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie ihre Geschichte erzählen konnten, warum sie gegangen sind. […] Ich mische mich nicht in Familienangelegenheiten ein.” Sie stellt klar: Sie möchte objektiv bleiben und sich weder auf die Seite der Sussexes, noch auf die Seite der in Großbritannien lebenden königlichen Familie stellen.

In einem Interview für die amerikanische TV-Show "Extra" gibt sich Oprah aber dann doch zu einer royalen Prognose hin: Sie denkt, dass die gemeinsame Trauer um die Queen die beiden Brüder wieder zusammenbringen könnte. "Ich denke, wie in allen Familien – mein Vater ist in diesem Sommer gestorben – wenn die ganze Familie zu einer gemeinsamen Zeremonie zusammenkommt, dem Ritual der Beerdigung ihrer Toten, dann gibt es eine Möglichkeit, Frieden zu schaffen... Und hoffentlich wird es dazu kommen", so die Entertainerin.