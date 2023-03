12.03.2023 – 20:32 | "Everything Everywhere All at Once" ist bester Film

Michelle Yeoh kann direkt auf der Bühne bleiben, denn "Everything Everywhere All at Once" gewinnt in der Königskategorie "Bester Film". Das ist der siebte Oscar für den Fantasy-Abenteuerfilm.



Erstmals in der Geschichte der Oscars war mit "Im Westen nichts Neues" ein deutscher Film für "Best Picture" nominiert.



"Everything Everywhere All at Once" überholt "Im Westen nichts Neues" mit sieben Trophäen im Oscar-Wettrennen. Dennoch: Was für ein Erfolg für die deutsche Produktion!

12.03.2023 – 20:25 | Beste Hauptdarstellerin: And the Oscar goes to...Michelle Yeoh!

Es geht spannend weiter: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") gewinnt den Oscar für die Beste Hauptdarstellerin.



Was für eine Sensation: Michelle Yeoh ist die erste asiatische Schauspielerin, die für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde – und nun auch tatsächlich gewinnt. "This is history in the making" sagt Michelle Yeoh passenderweise auf der Bühne und hebt ihren Oscar triumphierend in die Höhe.



Rührend: 60-jährige Malaysierin widmet den Preis ihrer 84-jährigen Mutter.

12.03.2023 – 20:20 | Brendan Fraser ist Bester Hauptdarsteller

Der beste Hauptdarsteller wird gekürt! Chancen haben Brendan Fraser ("The Whale"), Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Insiherin") und Paul Mescal ("Aftersun").



Was die fünf Nominierten gemeinsam haben? Sie sind alle zum ersten Mal für den Oscar nominiert.



Den Goldjungen darf Brendan Fraser mit nach Hause nehmen. Der Schauspieler ist sichtlich gerührt und kämpft auf der Bühne mit den Tränen.



In "The Whale" spielt der 54-Jährige einen stark übergewichtigen Mann, der sich seiner Teenager-Tochter wieder annähern will.

12.03.2023 –19:17 | Schon vier Oscars für "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" ist für unglaubliche neun Oscars nominiert. Bisher konnte das Antikriegsdrama vier Goldjungen abräumen. Der Deutsche Streifen holte sich nicht nur den Auslands-Oscar, sondern gewann auch in den Kategorien "Beste Kamera", "Beste Filmmusik" und "Bestes Szenenbild".



Zuletzt war es vor 16 Jahren Florian Henckel von Donnersmarcks mit dem Film "Das Leben der Anderen" gelungen den Oscar in der Kategorie "Besten Internationalen Film" zu gewinnen.

12.03.2023 – 19:07 | Lady Gaga tritt doch bei den Oscars auf

Es war eines DER Tuschelthemen: Wird Lady Gaga die Oscars schwänzen? Und das, obwohl sie mit "Hold My Hand" ("Topgun: Maverick") für den besten Filmsong nominiert ist?



Ursprünglich war ein Auftritt von Lady Gaga geplant. Weitere musikalische Acts bei der diesjährigen Verleihung sind unter anderem Sofia Carson mit "Applause" aus "Tell It Like a Woman", Rihanna mit "Lift Me Up" aus "Black Panther: Wakanda Forever" und Son Lux feat. Mitski & David Byrne mit "This Is a Life" aus "Everything Everywhere All at Once". Vor wenigen Tagen bestätigte man jedoch bei einer Pressekonferenz, dass die Lady Gaga aufgrund von Dreharbeiten leider nicht dabei sein kann.



Doch dann die Überraschung: Lady Gaga schritt im Versace-Kleid über den champagnerfarbenen Teppich der Oscars. Wenig später war das Glamour-Styling verschwunden, als sie scheinbar völlig ungeschminkt in Jeans und grauem Shirt auf der Bühne ihren Song "Hold My Hand" performte.



Der Oscar für den besten Filmsong ging allerdings an "Naatu Naatu" aus dem Film "RRR".

12.03.2023 – 17 Uhr | Die Verleihung beginnt

Nun wechseln wir die Ortszeit, denn Deutschland liegt acht Stunden vor Kalifornien. Während bei uns bereits der nächste Tag angebrochen ist, ist für die Stars im Dolby Theatre in L.A. erst früher Abend. In den USA startet die Oscarverleihung um 17 Uhr Ortszeit. Durch die Zeitverschiebung ist es in Deutschland dann ein Uhr nachts.

12.03.2023 | Deutsche Doku über Kinderheim in der Ukraine für Oscar nominiert