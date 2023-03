12.03.2023 – 18:30 Uhr | Was macht ein Esel auf der Oscar-Bühne?

Die Oscars sind immer wieder für Überraschungen gut – auch dieses Jahr.



Womit wohl niemand gerechnet hatte: Oscar-Moderator Jimmy Kimmel kommt mit einem Esel auf die Bühne. Der Grund: Das Tier hatte eine wichtige Rolle im Film "The Banshees of Inisherin". Der Titel kann unter anderem in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" (Colin Farrell) auf einen Goldjungen hoffen.

12.03.2023 –17:48 | Jamie Lee Curtis ist "Beste Nebendarstellerin"

Und noch ein Oscar für "Everything Everywhere All at Once": Jamie Lee Curtis gewinnt den Oscar als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als penible Steuerbeamtin in der Science-Fiction-Actionkomödie.



Obwohl die 64-Jährige bereits seit 46 Jahren im Business ist, war sie erstmals für einen Oscar nominiert. Unter Tränen sagt sie auf der Oscar-Bühne: "Meine Mama und mein Vater waren beide in verschiedenen Kategorien nominiert...und ich gewinne einen Oscar."

12.03.2023 –17:45 Uhr | Schauspieler Ke Huy Quan ist Bester Nebendarsteller

Der Schauspieler Ke Huy Quan ist für seine Rolle in "Everything Everywhere All at Once" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. "Mama, ich habe einen Oscar gewonnen", ruft der 51-Jährige völlig überwältigt ins Mikrophon. Im Film spielt er den Ehemann von Hauptdarstellerin Michelle Yeoh.



Was für ein Comeback: Ein großes Publikum kennt Ke Huy Quan als Kinderschauspieler in "Indiana Jones und der Tempel des Todes" – damals war er zwölf Jahre alt. Viele Jahre konnte er keine großen Filmrollen mehr ergattern, mit "Everything Everywhere All at Once" feiert er seine Rückkehr auf die ganz große Kinoleinwand.

12.03.2023 –17:40 Uhr | Historischer Moment: Erste Schwarze Frau gewinnt zwei Oscars

Der Preis für das beste Kostümdesign geht dieses Jahr an den Marvel-Film "Black Panther: Wakanda Forever". Die Kostümbildnerin Ruth E. Carter ist somit die erste schwarze Frau, die zwei Oscars gewonnen hat. 2019 war sie die erste Schwarze Frau, die je einen Oscar in dieser Kategorie für ihre Arbeit am ersten "Black Panther"-Film gewann.



Bewegend: In ihrer Rede erzählte sie dem Publikum, dass ihre Mutter Anfang der Woche im Alter von 101 Jahren gestorben ist.

12.03.2023 – 17 Uhr | Oscar-Moderator Jimmy Kimmel ist auf alles vorbereitet

Schon zum dritten Mal präsentiert der US-amerikanische Komiker Jimmy Kimmel die Oscar-Verleihung. Er ist also quasi ein alter Hase – und deshalb bestens auf alle Eventualitäten vorbereitet, wie er dem "The Hollywood Reporter" verriet.



Der Moderator wurde gefragt, was er machen würde, wenn er – wie Chris Rock im vergangenen Jahr – auf der Bühne geschlagen werden sollte.

Du meinst, wenn jemand auf die Bühne kommt und mich ohrfeigt? Nun, ich schaue mir denjenigen, der mich schlägt, an und wenn ich größer bin als er, verprügele ich ihn im Fernsehen. Und wenn es The Rock ist, dann laufe ich weg. Jimmy Kimmel

12.03.2023 – 17 Uhr | Die Verleihung beginnt

Nun wechseln wir die Ortszeit, denn Deutschland liegt acht Stunden vor Kalifornien. Während bei uns bereits der nächste Tag angebrochen ist, ist für die Stars im Dolby Theatre in L.A. erst früher Abend. In den USA startet die Oscarverleihung um 17 Uhr Ortszeit. Durch die Zeitverschiebung ist es in Deutschland dann ein Uhr nachts.

12.03.2023 | Deutsche Doku über Kinderheim in der Ukraine für Oscar nominiert