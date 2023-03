13.03.2023 | Oscars 2023: Die Abräumer des Abends

Dreieinhalb Stunden für 24 Preise – so schnell wurden die Oscars noch nie verliehen.



Auch wenn "Everything Everywhere All at Once" der erfolgreichste Film der diesjährigen Oscar-Verleihung ist (nominiert für elf Oscars, Gewinner von sieben): Für Deutschland ist 2023 Dank "Im Westen nichts Neues" DAS Oscar-Jahr schlechthin. Das Drama konnte vier von neun möglichen Goldjungen abräumen und ist somit der zweiterfolgreichste Film des Abends. Das hat bisher noch kein deutscher Beitrag geschafft.



Weniger erfolgreich verlief der Abend für Steven Spielbergs "The Fabelmans": Bei den "Golden Globes" konnte der Film abräumen, bei den Oscars nicht: Siebenmal war Steven Spielbergs bisher persönlichstes Werk nominiert. Doch es blieb bei Nominierungen, der Film konnte in keiner Kategorie gewinnen.



Auch "Elvis" ging als großer Favorit ins Oscar-Rennen. Bei den "Baftas" und den "Golden Globes" wurde das Biopic gefeiert, doch trotz acht Nominierungen ging der Film bei den Oscars leer aus.



Alle Gewinne im Überblick:

Bester Film: "Everything Everywhere All at Once"

"Everything Everywhere All at Once" Beste Regie: Dan Kwan und Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

Dan Kwan und Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once" Beste Hauptdarstellerin: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once" Bester Hauptdarsteller: Brendan Fraser, "The Whale"

Brendan Fraser, "The Whale" Beste Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once"

Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once"

Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" Bestes Originaldrehbuch: "Everything Everywhere All at Once"

"Everything Everywhere All at Once" Bestes adaptiertes Drehbuch: "Die Aussprache"

"Die Aussprache" Bester internationaler Film: "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" Bester Animationsfilm: "Guillermo del Toro’s Pinocchio"

"Guillermo del Toro’s Pinocchio" Bester Dokumentarfilm: "Nawalny"

"Nawalny" Bester Dokumentar-Kurzfilm: "Die Elefantenflüsterer"

"Die Elefantenflüsterer" Bester Kurzfilm: "An Irish Goodbye"

"An Irish Goodbye" Bester animierter Kurzfilm: "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd"

"Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" Beste Kamera: "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" Bestes Szenenbild: "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" Beste visuelle Effekte: "Avatar: The Way of Water"

"Avatar: The Way of Water" Bester Song: "Naatu Naatu" aus "RRR"

"Naatu Naatu" aus "RRR" Beste Filmmusik: "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" Bester Ton: "Top Gun: Maverick"

"Top Gun: Maverick" Bestes Kostümdesign: "Black Panther: Wakanda Forever"

"Black Panther: Wakanda Forever" Bester Schnitt: "Everything Everywhere All at Once"

"Everything Everywhere All at Once" Bestes Make-up und beste Frisuren: "The Whale"

13.03.2023 – 04:40 | Nach der Verleiung ist vor den Oscar-Partys

Während die Gewinner noch ihre Oscar-Trophäen personalisieren lassen, machen sich die meisten Stars schon auf zu den legendären After-Show-Partys. Hier mischen sich die Gewinner der Oscar-Verleihung mit einigen der größten Namen des Showbusiness. Am begehrtesten sind die Partys der "Vanity Fair" und von Musiklegende Elton John.

13.03.2023 – 04:32 | "Everything Everywhere All at Once" ist bester Film

Michelle Yeoh kann direkt auf der Bühne bleiben, denn "Everything Everywhere All at Once" gewinnt in der Königskategorie "Bester Film". Das ist der siebte Oscar für den Fantasy-Abenteuerfilm.



Erstmals in der Geschichte der Oscars war mit "Im Westen nichts Neues" ein deutscher Film für "Best Picture" nominiert.



"Everything Everywhere All at Once" überholt "Im Westen nichts Neues" mit sieben Trophäen im Oscar-Wettrennen. Dennoch: Was für ein Erfolg für die deutsche Produktion!

13.03.2023 – 04:25 | Beste Hauptdarstellerin: And the Oscar goes to...Michelle Yeoh!

Es geht spannend weiter: Halle Berry und Jessica Chastain betreten die Bühne, um die "Beste Schauspielerin" zu ehren. Halle Berry war 2002 die erste Schwarze Schauspielerin, die jemals in der Kategorie gewonnen hat.



Der Goldjunge geht dieses Jahr an Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once"). Was für eine Sensation: Michelle Yeoh ist die erste asiatische Schauspielerin, die für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde – und nun auch tatsächlich gewinnt. "This is history in the making" sagt Michelle Yeoh passenderweise auf der Bühne und hebt ihren Oscar triumphierend in die Höhe.



Rührend: 60-jährige Malaysierin widmet den Preis ihrer 84-jährigen Mutter.

Sichtlich bewegt dankt Michelle Yeoh der Academy. Bildrechte: dpa

13.03.2023 – 04:20 | Brendan Fraser ist Bester Hauptdarsteller

Der beste Hauptdarsteller wird gekürt! Chancen haben Brendan Fraser ("The Whale"), Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("The Banshees of Insiherin") und Paul Mescal ("Aftersun").



Was die fünf Nominierten gemeinsam haben? Sie sind alle zum ersten Mal für den Oscar nominiert.



Den Goldjungen darf Brendan Fraser mit nach Hause nehmen. In "The Whale" spielt der 54-Jährige einen stark übergewichtigen Mann, der sich seiner Teenager-Tochter wieder annähern will. Für die Rolle nahm Brendan Fraser selbst stark an Gewicht zu. Zusätzlich trug er unterschiedliche Fettanzüge ("Fatsuits"), die laut "Variety" zwischen 22 und 136 Kilo wogen.



Der Schauspieler ist sichtlich gerührt und kämpft auf der Bühne mit den Tränen. Wie Ke Huy Quan geriet auch Brendan Fraser in den vergangenen zehn Jahren in Filmkreisen nahezu in Vergessenheit. Und das, obwohl er zur Jahrtausendwende einer der angesagtesten Stars in Hollywood war ("Die Mumie", "George – Der aus dem Dschungel kam", "Eve und der letzte Gentleman"). Mit "The Whale" feierte der Schauspieler ein fulminantes Comeback.

13.03.2023 –03:17 | Vier Oscars für "Im Westen nichts Neues"

"Im Westen nichts Neues" ist für unglaubliche neun Oscars nominiert. Bisher konnte das Antikriegsdrama vier Goldjungen abräumen. Der Deutsche Streifen holte sich nicht nur den Auslands-Oscar, sondern gewann auch in den Kategorien "Beste Kamera", "Bestes Szenenbild" und "Beste Filmmusik". Hier schlägt Komponist Volker Bertelmann sogar John Williams, der für Steven Spielbergs "Die Fabelmans" nominiert war.



Zuletzt war es vor 16 Jahren Florian Henckel von Donnersmarcks mit dem Film "Das Leben der Anderen" gelungen, den Oscar in der Kategorie "Besten Internationaler Film" zu gewinnen.



Regisseur Edward Berger bedankt sich in seiner Rede vor allem bei dem Hauptdarsteller Felix Kammerer: "Ich weiß, dass das dein erster Film war, aber du hast uns auf deinen Schultern getragen."

Historischer Moment: Regisseur Edward Berger (vorne) nimmt einen von insgesamt vier Oscars für "Im Westen nichts Neues" entgegen. Hinter ihm stehen Daniel Brühl, Malte Grunert, Albrecht Schuch und Felix Kammerer (v.l.n.r.). Bildrechte: dpa

13.03.2023 – 03:07 | Lady Gaga tritt doch bei den Oscars auf

Es war eines DER Tuschelthemen: Wird Lady Gaga die Oscars schwänzen? Und das, obwohl sie mit "Hold My Hand" ("Topgun: Maverick") für den besten Filmsong nominiert ist?



Ursprünglich war ein Auftritt von Lady Gaga geplant. Weitere musikalische Acts bei der diesjährigen Verleihung sind unter anderem Sofia Carson mit "Applause" aus "Tell It Like a Woman", Rihanna mit "Lift Me Up" aus "Black Panther: Wakanda Forever" und Son Lux feat. Mitski & David Byrne mit "This Is a Life" aus "Everything Everywhere All at Once". Vor wenigen Tagen bestätigte man jedoch bei einer Pressekonferenz, dass Lady Gaga aufgrund von Dreharbeiten leider nicht dabei sein kann.



Doch dann die Überraschung: Lady Gaga schritt im Versace-Kleid über den champagnerfarbenen Teppich der Oscars. Wenig später ist das Glamour-Styling allerdings verschwunden, als sie scheinbar völlig ungeschminkt in Jeans und grauem Shirt auf der Bühne ihren Song "Hold My Hand" performt.

Lady Gaga im transparenten Kleid von Versace bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Bildrechte: dpa