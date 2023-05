Es geht wieder los! Gut einen Monat nach den letzten Academy Awards steht das Datum der wichtigsten Preisverleihung im Jahr 2024 fest: Am zweiten Sonntag im März heißt es wieder: "And the Oscar goes to..."



"Merkt euch den Termin vor. Die 96. Oscars finden am Sonntag, den 10. März 2024, statt", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account.



Auch weitere Termine um den Goldjungen stehen bereits in den Terminkalendern der Academy: Die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen ist für Dienstag, den 23. Januar 2024, geplant. Der alljährliche Oscar-Lunch mit den Nominierten folgt am 12. Februar.