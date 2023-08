Die Fußstapfen sind groß: Nach dem Erfolg von "Im Westen nicht Neues" bewerben sich zwölf Filme als deutscher Beitrag für die Oscars 2024. Darunter sind unter anderem Wim Wenders' Film "Anselm - Das Rauschen der Zeit", "Sisi & Ich" von Frauke Finsterwalder, "Wochenendrebellen" von Marc Rothemund und "Roter Himmel" von Christian Petzold, wie German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, am Montag (14.08.) in München mitteilte. Die Entscheidung, welcher Film im kommenden Jahr bei der 96. Oscar-Verleihung letztlich für Deutschland ins Rennen um die Auszeichnung für den besten internationalen Film geschickt wird, am 23. August in München fallen, wo eine Fachjury darüber entscheidet. Die Wahl des deutschen Beitrags ist erstmal nur eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar. Später wird die Shortlist aus den internationalen Bewerbern bekannt gegeben. Aus dieser Shortlist werden wiederum die fünf nominierten Filme gekürt.

Es geht wieder los! Gut einen Monat nach den letzten Academy Awards steht das Datum der wichtigsten Preisverleihung im Jahr 2024 fest: Am zweiten Sonntag im März heißt es wieder: "And the Oscar goes to..."



"Merkt euch den Termin vor. Die 96. Oscars finden am Sonntag, den 10. März 2024, statt", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account.



Auch weitere Termine um den Goldjungen stehen bereits in den Terminkalendern der Academy: Die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen ist für Dienstag, den 23. Januar 2024, geplant. Der alljährliche Oscar-Lunch mit den Nominierten folgt am 12. Februar.