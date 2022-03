Shaun White, Lady Gaga, Beyoncé und John Travolta: das sind einige der großen Stars, die bei der Oscar-Gala am Sonntag (27.03.) auf der Bühne stehen.

Die Gala steigt im traditionellen Dolby Theatre, mit mehr als 3.000 Plätzen, im Herzen von Hollywood. Die Komikerinnen Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall heizen als Gastgeberinnen ein - geballte Frauenpower! Denn noch nie haben gleich drei Frauen durch den Abend geführt. Amy Schumer ist eine von drei Moderatorinnen bei den Oscars 2022. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Future Image

Video-Botschaft von Ukraine-Präsident Selenskyj?

Ein Jahr nach der abgespeckten 93. Preisgala, die wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausfiel, wird also wieder die ganz große Bühne aufgefahren. Bedeutet das ein Zurück zum sorglosen Oscar-Glamour? Nicht ganz. Auch in diesem Jahr gelten strikte Corona-Auflagen, Nominierte und Gäste müssen Impfschutz und negative Tests vorweisen.

Mehr noch, der Krieg in der Ukraine überschattet die Show. Sie habe keine Angst, das Rampenlicht für eine ernste Botschaft zu nutzen, sagte beispielsweise Oscar-Moderatorin Amy Schumer. Den Produzenten der Show habe sie vorgeschlagen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Video-Auftritt sprechen zu lassen. Die Entscheidung liege aber nicht bei ihr. Also abwarten, wie politisch die Oscars werden.

Regina Hall und Wanda Sykes werden abwechselnd mit Amy Schumer die Oscars moderieren. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass die Oscar-Akademie nicht will, dass der Krieg in der Ukraine die Stimmung allzu sehr trübt. Zu Schumers Vorschlag, Selenskyj dort sprechen zu lassen, äußerte sich die Academy nicht öffentlich. Offenbar wurde die Idee aber abgelehnt. Schumer sagte, es gebe "definitiv Druck in der Art 'Das ist ein Urlaub, lasst die Menschen vergessen - wir wollen nur diese Nacht haben'".

Doch selbst wenn die Produzenten der Oscar-Gala den Krieg gar nicht thematisieren sollten, werden es die Preisträger mit Sicherheit tun, sagt der Oscar-Experte des Branchenblattes "Variety", Clayton Davis. "Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass fast jede Rede die Ukraine und die Schrecken, die dort vor sich gehen, erwähnen wird."

Verjüngungskur für die Oscars

Seit Wochen rührt die Oscar-Akademie die Werbetrommel für die 94. Academy Awards. Denn zuletzt waren die Einschaltquoten im Keller - eine Verjüngungskur muss also her. Zuschauer könnten die "größte Eröffnungsshow" in der Geschichte der Oscars erwarten, so die Veranstalter

Um das Publikum mehr zu beteiligen, entschied man sich für ein Vorab-Fan-Voting in zwei Kategorien: Oscars-Fan-Favorite und Oscar-Jubel-Moment. Benedict Cumberbatch (li.) geht mit "The Power of the Dog" ins Rennen um die beste männliche Hauptrolle. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Als beste Hauptdarstellerinnen:

Kristen Stewart ("Spencer")

Olivia Colman ("The Lost Daughter")

Jessica Chastain ("Eyes of Tammy Faye")

Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Penélope Cruz ("Parallel Mothers")

Als beste Hauptdarsteller:

Will Smith ("King Richard")

Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog")

Denzel Washington (Macbeth")

Andrew Garfield ("Tick Tick ... Boom!")

Javier Bardem ("Being the Ricardos")

Mit Jane Campion darf in diesem Jahr wieder eine Regisseurin auf den Goldjungen hoffen. Nach Kathryn Bigelow (Oscar 2008 für "The Hurt Locker") wäre sie damit erst die zweite Frau, die als Gewinnerin der Kategorie hervorgehen würde.

Bei den Filmen führt das bildstarke Western-Drama "The Power of the Dog" das Oscar-Feld mit zwölf Nominierungen an. Die Neuseeländerin Jane Campion inszeniert eine queere Story über zwei ungleiche Brüder, die in den 1920er-Jahren gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben. Sollte der Netflix-Film den Spitzenpreis holen, wäre das der erste Oscar-Sieg für einen Streamingdienst in der Sparte "Bester Film".

Schärfster Streaming-Konkurrent (Apple TV+) ist der von Kritikern und Zuschauern gefeierte Film "Coda" über ein 17-jähriges Mädchen, das in einer gehörlosen Familie aufwächst. Die Branche sieht Chancen für diesen Überraschungssieg.

Der Streamingfilm "Coda" könnte einen Überraschungs-Oscar gewinnen. Bildrechte: imago images/Prod.DB

Insgesamt zehn Kandidaten wetteifern um den Top-Oscar, darunter der japanische Film "Drive my Car" und die Studiofilme "West Side Story", "Belfast", "King Richard" und "Dune".

Das Science-Fiction-Drama "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve ist nach "The Power of the Dog" der meistnominierte Film. Der Blockbuster könnte auch zwei deutschen Filmschaffenden ihren jeweils zweiten Oscar einbringen. Der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer und Star-Komponist Hans Zimmer sollten jedenfalls Dankesreden parat haben. Beide gewannen Mitte März schon bei den Baftas in London die Trophäen für die beste Filmmusik und die visuellen Effekte in dem bildgewaltigen "Dune". Stars aus "Dune": Zendaya und Timothee Chalamet Bildrechte: imago images/i Images