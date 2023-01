Sehen so Sieger aus? Steven Spielberg hat mit seinem autobiografischen Werk "The Fabelmans" gleich in mehreren Kategorien Gewinnchancen.

Sehen so Sieger aus? Steven Spielberg hat mit seinem autobiografischen Werk "The Fabelmans" gleich in mehreren Kategorien Gewinnchancen. Bildrechte: dpa

Und tatsächlich sprechen die Zahlen für sich: Blickt man auf die vergangenen Jahre, fällt auf, dass die "Golden Globe"-Gewinner mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit für einen Oscar nominiert wurden. Und auch 2023 bestätigte sich die Theorie: In der Kategorie "Bester Film" sind unter anderem Steven Spielbergs "The Fabelmans" und die Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" nominiert. Beide Filme konnten auch schon bei den "Golden Globes" punkten. Eine Überraschung ist aber die Nominierung für den deutschen Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues". Zum ersten Mal schafft es ein deutscher Film unter die Nominierten einer Hauptkategorie

Ein besonders spannendes Rennen lieferten sich bei den "Golden Globes" die Schauspielerinnen Ana de Armas ("Blonde"), Cate Blanchett ("Tár") und Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once"). Alle drei treten auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in der Kategorie "Beste Darstellerin" wieder gegeneinander an.



Insider setzen vor allem auf die 60-jährige Michelle Yeoh. Ihr Gewinn wäre eine absolute Sensation, denn Yeoh ist vor allem im Action-Fach zu Hause - ein Genre, das erfahrungsgemäß nicht so viele Chancen bei den Oscars hat.