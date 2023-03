Ein Bild aus besseren Tagen: Oscar Pistorius 2011 bei World Athletics Championships in Südkorea

Ein Bild aus besseren Tagen: Oscar Pistorius 2011 bei World Athletics Championships in Südkorea Bildrechte: dpa

Pistorius war im November 2017 in einem Berufungsprozess zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Nun geht es um die Frage, "ob das Ziel der Inhaftierung erreicht wurde", sagte der Sprecher der Strafvollzugsbehörden. Die Kommission nimmt dazu außer dem körperlichen und mentalen Zustand von Pistorius auch sein Risiko, erneut straffällig zu werden, unter die Lupe.

Die Tat in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2013 hatte für Entsetzen und international für Schlagzeilen gesorgt. Pistorius hielt sich mit seiner Freundin, dem 29 Jahre alten Model Reeva Steenkamp, in seinem stark gesicherten Anwesen in Pretoria auf. Nach eigener Aussage hatte er geglaubt, dass ein Einbrecher im Haus sei. Er schoss durch die Badezimmertür, Steenkamp wurde von fünf Kugeln getroffen und starb.