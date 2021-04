"Nomadland" - großer Sieger der diesjährigen Oscars

Das Roadmovie "Nomadland" war als Favorit in die diesjährige Oscar-Verleihung gegangen und wurde letztlich auch reichlich bedacht. Das Sozialdrama über Arbeitsnomaden in den USA gewann sowohl den Oscar als bester Film sowie zwei weitere goldene Statuen: für die beste Regie sowie die beste Hauptdarstellerin.



Regisseurin Chloé Zhao ist die erst zweite Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit dem Regie-Oscar ausgezeichnet wird - und die erste nicht-weiße. Für Hauptdarstellerin Frances McDormand war es bereits der dritte Oscar ihrer Karriere.

Ist die zweite Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Regie-Oscar ausgezeichnet wird - und die erste nicht-weiße: Regisseurin Chloé Zhao. Bildrechte: dpa

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins

Als besten Hauptdarsteller kürte die Jury Hollywood-Legende Anthony Hopkins für seine Verkörperung eines Demenzkranken in dem Drama "The Father". Damit ist der 83-Jährige der älteste Schauspieler der Geschichte, der je mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt wurde. Für Hopkins ist es die zweite Gold-Trophäe seiner Karriere.



Im Vorfeld war der im vergangenen Jahr an Krebs gestorbene Chadwick Boseman für seine Darstellung eines Musikers in dem Drama "Ma Rainey's Black Bottom" als Favorit für den Preis gehandelt worden.

Setzte sich gegen Favorit Chadwick Boseman durch und gewann den zweiten Oscar seiner Karriere: Anthony Hopkins. Bildrechte: dpa

Geht zum achten Mal leer aus: Schauspielerin Glenn Close

Als beste Nebendarstellerin wurde die südkoreanische Schauspielerin Youn Yuh-Jung ausgezeichnet. Die 73-jährige Schauspiel-Veteranin gewann den Oscar für ihre Rolle einer Großmutter in dem von Brad Pitt produzierten Familiendrama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen".



Damit ging die bereits zum achten Mal für einen Oscar nominierte Starschauspielerin Glenn Close erneut leer aus. Die 74-jährige Close war für ihre Verkörperung einer Großmutter in dem Sozialdrama "Hillbilly Elegy" nominiert worden. Die Laune ließ sich die Schauspielerin dennoch nicht verderben - und sorgte mit einer spontanen Tanzeinlage für Begeisterung.

Schauspielerin Youn Yuh-Jung mit ihrem Laudator Brad Pitt Bildrechte: dpa

Nebenrollen-Oscar für Schauspieler Daniel Kaluuya

Der britische Schauspieler Daniel Kaluuya wurde für seine Rolle in "Judas and the Black Messiah" mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Der 32-Jährige verkörpert in dem Film Fred Hampton, einen 1969 von der Polizei erschossenen Anführer der radikalen Bürgerrechtsbewegung Black Panther Party.

Freut sich über seinen ersten Oscar: Schauspieler Daniel Kaluuya Bildrechte: dpa

Bester internationaler Film kommt aus Dänemark